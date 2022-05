(AGENPARL) – dom 22 maggio 2022 UCRAINA: PEREGO (FI), POLONIA NE SOSTIENE INGRESSO IN UE. KIEV SPERA ITALIA ABBIA STESSA POSIZIONE

“L’inno ucraino, cantato da tutto il parlamento di Kiev, ha avviato la seduta a cui oggi abbiamo assistito e dove è intervenuto il Presidente della Polonia Duda insieme al Presidente Zelensky. La Polonia si è detta pronta a fare tutto il necessario per sostenere lo status di candidato per l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea, la stessa posizione che il Governo ucraino auspica possa avere anche l’Italia, viste le aperture espresse in diverse occasioni dal Premier Draghi”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera e responsabile del dipartimento Difesa del movimento azzurro, Matteo Perego.

