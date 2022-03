(AGENPARL) – ven 11 marzo 2022 UCRAINA: PEREGO (FI), PARTITO CON CONVOGLIO CON BENI DI PRIMA NECESSITA’ PER POPOLAZIONE

“Siamo partiti con un convoglio di 10 mezzi per l’Ucraina, grazie alla catena di solidarietà di aziende e privati, con due associazioni di veterani della difesa, soccorso e sicurezza; stiamo portando vestiti, medicine, farmaci di pronto soccorso, alimenti e coperte per la popolazione ucraina. Arriveremo questa notte”. Lo scrive in una nota Matteo Perego, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/