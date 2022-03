(AGENPARL) – gio 24 marzo 2022 UCRAINA: PEREGO (FI), E’ GRAZIE A RESISTENZA SE NON C’È’ STATA RESA INCONDIZIONATA

“È passato un mese dall’inizio dell’invasione russa ed è soprattutto grazie alla resistenza Ucraina che non abbiamo assistito ad una resa incondizionata del Paese che avrebbe portato a gravi conseguenze geopolitiche e di sicurezza nel Continente Europeo. Il sacrificio del popolo ucraino è una battaglia comune in nome della democrazia contro l’autoritarismo, per questo l’Occidente deve continuare a sostenere il Governo ucraino nella difesa del territorio e inasprire le sanzioni affinché Putin accetti il tavolo dei negoziati come unica soluzione al conflitto. Per costruire la pace con fondamenta solide, non bisogna far vincere la guerra a Putin, ed è pienamente condivisibile la strategia della Nato di rafforzare i sistemi di difesa e deterrenza dei Paesi confinanti, evitando tuttavia un coinvolgimento diretto nelle ostilità”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera Matteo Perego.

