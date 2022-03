(AGENPARL) – mar 15 marzo 2022 UCRAINA: PEREGO (FI), BISOGNA EFFERE EFFICACI PER COSTRINGERE RUSSIA A VIA DIPLOMATICA

“Invidio chi ritiene di avere la verità in tasca, come se bastasse aprire il cassetto della diplomazia per far cessare il conflitto. In realtà le armi che l’Occidente sta fornendo all’Ucraina sono necessarie per fermare l’avanzata russa. Solo in un mondo ideale i conflitti si risolvono esclusivamente sedendosi a un tavolo, perché nella realtà la storia ci insegna che si risolvono anche con la resistenza dei popoli e penso all’esempio del nostro Paese. Credo, quindi, che ci dovremmo armare di realismo e pensare che quando i civili smontano i camion per realizzare dei giubbotti antiproiettile improvvisati che non funzionano sarebbe meglio fornirgliene noi di veri. Per imporre ai russi di cessare le armi bisogna essere efficaci e, dunque, obbligarli a percorrere la via diplomatica”. Lo ha detto Matteo Perego, vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, intervenendo nell’Aula di Montecitorio nel corso della discussione sul decreto sulla crisi Ucraina.

