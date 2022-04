(AGENPARL) – mar 05 aprile 2022 UCRAINA, PELLONI (LEGA): “GLI AIUTI PASSINO DAGLI ENTI LOCALI A GARANZIA DI UNA MAGGIORE TRASPARENZA”

BOLOGNA, 5 APR – “Gli enti locali abbiamo la possibilità di farsi interprete del coordinamento dell’organizzazione delle attività legate all’ondata migratoria. La rendicontazione pubblica dà garanzia di maggior trasparenza ed evita eventuali sperperi”. Così il consigliere della Lega Simone Pelloni, che ha presentato un emendamento al progetto di Legge “Misure urgenti di solidarietà con la popolazione dell’Ucraina”

“Riteniamo che sia necessario coinvolgere gli enti locali nella gestione di questi fondi, per una migliore ed efficace gestione della spesa, per fare in modo che gli aiuti arrivino davvero alle famiglie ospitanti e per evitare gli errori commessi in passato, quando fondi regionali vennero gestiti da organizzazioni non governative poco trasparenti” ha aggiunto il consigliere del Carroccio in aula, chiedendo all’assise di valutare un modello virtuoso come quello della gestione dell’ondata migratoria del 2011 dei profughi provenienti dalla Libia.

“L’assemblea può dare un indirizzo politico e questa strada si è dimostrata essere la più efficiente: gli enti locali, coinvolgendo associazionismo e terzo settore, farebbero da capofila gestendo le risorse statali e regionali, oltre ai fondi provenienti dalle donazioni, e rendicontando le spese garantendo così massima trasparenza sulla loro allocazione in modo che nemmeno un euro venga disperso” ha concluso Pelloni.

