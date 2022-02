(AGENPARL) – gio 24 febbraio 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

Ucraina: Pd, fermare guerra, catastrofe per i bambini

“Si fermi questa assurda guerra lo diciamo con forza a nome degli 8 milioni di bambini ucraini. Per i bambini, la guerra è una catastrofe ancora più tragica, perché li obbliga ad abbandonare casa, distrugge le scuole e i centri sanitari, distrugge l’ambiente dove vivono. E i danni della guerra sui bambini si verificano anche anni dopo la fine di un conflitto, con ferite psichiche, cattivo sostentamento e mancanza di prospettive. E il numero di bambini orfani aumenterà con tutte le nefaste conseguenze. Mentre speriamo che gli adulti fermino questa assurda guerra chiediamo che venga attuata ogni misura per tutelare gli 8 milioni di bambini ucraini che non hanno scelto di fare la guerra”.

Così i deputati dem, Paolo Siani, Paolo Lattanzio, Rosa Di Giorgi, Michele Nitti.

Roma, 24 febbraio 2022