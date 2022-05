(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Ucraina. P. De Luca (PD): avanti nello sforzo comune per la pace

“L’Italia e l’Europa si identificano nei valori fondamentali di democrazia, libertà, stato di diritto e autodeterminazione dei popoli. È la difesa di questi princìpi che ci ha spinto ad intervenire, sin da subito, insieme ai partner dell’Unione e alla comunità internazionale, a sostegno del popolo ucraino”. A dirlo è Piero De Luca, vicepresidente del Pd alla Camera e capogruppo nella Commissione Politiche Ue, a margine dell’informativa del premier in Aula.

“L’intervento di oggi in Parlamento del presidente Draghi ha ribadito l’importanza dell’unità e della coerenza della posizione italiana rispetto alla crisi provocata dall’aggressione della Russia. Nel quadro di una risposta comune a livello europeo ed atlantico, stiamo facendo ogni sforzo per arrivare ad un cessate il fuoco, che è la premessa indispensabile per l’avvio di una trattativa diplomatica vera che porti ad una soluzione di pace. Questo è stato il nostro unico intento da subito. Se non avessimo lavorato in tal senso, oggi parleremmo di annessione di uno Stato ad un altro e non di negoziati di pace, rispetto a cui l’Italia e l’Europa devono avere un ruolo da protagonista, per stabilire un equilibrio internazionale stabile e duraturo. Il Partito democratico sostiene e sosterrà con forza il Governo in questo impegno”.

Roma, 19 maggio 2022

