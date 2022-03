(AGENPARL) – gio 03 marzo 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Ucraina: P. De Luca (Pd), Accordo storico UE per proteggere chi fugge da guerra

“L’accordo raggiunto tra tutti i Paesi dell’Unione Europea, nell’ambito del Consiglio Affari Interni, di dare protezione a chi fugge dalla guerra in Ucraina è una decisione di portata storica. Un passo avanti deciso verso l’Europa della solidarietà e dell’accoglienza. Come abbiamo più volte sottolineato, non è più tempo di dichiarazioni di principio che rimangono lettera morta, queste ore drammatiche ci spingono ad agire rapidamente, per dare sostegno al popolo ucraino, per aiutare e proteggere i profughi. L’orrore della guerra è in mezzo a noi, dobbiamo fare tutti gli sforzi necessari per aiutare chi sta subendo sofferenze indicibili”.

Lo dichiara Piero De Luca, vicepresidente dei deputati del Partito democratico.

Roma, 3 marzo 2022