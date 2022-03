(AGENPARL) – ven 04 marzo 2022 UCRAINA, OGGI POMERIGGIO LA PARTENZA DELLA CAROVANA DELLA SOLIDARIETÀ PER LEOPOLI. IL VICESINDACO LODI (PROTEZIONE CIVILE) A FIANCO DI VOLONTARI E OPERATORI

Ferrara, 4 mar – Partirà questo pomeriggio dal Centro Rivana Garden di via Gaetano Pesci 171 la ‘Carovana della solidarietà’ con gli aiuti di Ferrara alla popolazione ucraina. L’appuntamento è alle 16,30 circa di oggi. A fianco di volontari, operatori e di alcuni esponenti della comunità greco-cattolica, in viaggio verso Leopoli ci sarà anche il vicesindaco Nicola Lodi, nel suo ruolo di delegato alla Protezione civile. Le autorizzazioni al recapito oltreconfine delle donazioni e dei generi per il sostegno alla popolazione locale sono state acquisite in questi giorni. “A seguito dei contatti che, per il tramite della comunità di Ferrara, stiamo mantenendo con la chiesa greco-cattolica locale e con la Caritas in Ucraina, e acquisite le necessarie autorizzazioni – spiega il vicesindaco Lodi -, ci affiancheremo ai mezzi in viaggio, lungo l’intero percorso verso l’Ucraina, per effettuare la consegna insieme ai volontari. Ringrazio la comunità e padre Vasyl Verbitskyy per lo straordinario lavoro che stanno mettendo in campo. Ferrara c’è e sta realizzando tante iniziative concrete per dare il proprio contributo al sostegno alla popolazione”. Giunto a Leopoli, il materiale raccolto sarà consegnato alla locale chiesa greco-cattolica e alla Caritas Ucraina, e sarà recapitato alle singole destinazioni territoriali.