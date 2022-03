(AGENPARL) – mar 22 marzo 2022 Ucraina: Novelli (FI), Orgoglio per posizione Italia e ruolo del FVG

“Ci sarà tempo per riflettere su responsabilità passate, ma oggi il quadro è chiaro: c’è un Paese aggredito e un Paese aggressore. La guerra è in Ucraina, ma tutta la comunità internazionale deve sentirsi coinvolta per aiutare le vittime dell’invasione, scongiurare allargamento del conflitto, riportare la pace. Orgoglioso che l’Italia abbia preso una posizione netta e abbia aperto le porte ai chi scappa dalla guerra e che il FVG, terra di confine e porta verso l’Est, svolga un ruolo strategico nell’aiuto alle popolazioni martoriate dai bombardamenti”.

Lo scrive il deputato Roberto Novelli al termine dell’intervento in videoconferenza con il Parlamento italiano del presidente dell’Ucraina Zelensky.