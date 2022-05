(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 UCRAINA: NEVI (FI), PER EVITARE NUOVE CRISI PUNTARE AD AUMENTO PRODUZIONE ALIMENTARE UE

“L’accento posto dal Presidente Draghi sulla necessità di scongiurare una crisi alimentare che determinerebbe gravissime conseguenze a livello globale, con ripercussioni ancora più drammatiche in un continente come l’Africa, è esattamente la nostra linea. Come abbiamo più volte sottolineato c’è bisogno di una strategia di lungo periodo che possa evitare conseguenze ancora peggiori. E’ dunque fondamentale lavorare per giungere quanto prima ad aumentare la produzione alimentare europea, così da porre immediatamente un argine ai problemi derivanti dallo stop delle esportazioni di grano russo e ucraino e dalle mosse geopolitiche di paesi come India e Cina. Soprattutto per questo, è necessario aumentare senza indugio la produzione sia in Italia che nel resto d’Europa, così da affrancarci dalle importazioni estere e, al contempo, contribuire a calmierare i mercati. Il nostro obiettivo è fare della Ue la prima potenza mondiale nella produzione di cibo e materie prime agricole”. Lo ha dichiarato Raffaele Nevi, vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera e responsabile del dipartimento Agricoltura del movimento azzurro, in seguito all’informativa urgente del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, sugli ulteriori sviluppi nel conflitto tra Russia e Ucraina.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this