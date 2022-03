(AGENPARL) – lun 28 marzo 2022 UCRAINA: NEVI (FI), AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA E ALIMENTARE UE SEMPRE PIU’ IMPORTANTE

“Con lo scoppio del conflitto in Ucraina, ogni giorno che passa diventa sempre più importante che l’Europa proceda senza indugio alla realizzazione di un nuovo Recovery Plan che, come sostiene Antonio Tajani, dovrà assicurare adeguate risorse per rispondere al problema dei profughi, all’esigenza di investire nel settore della difesa, ma soprattutto nella ormai improcrastinabile necessità di giungere a un’autosufficienza alimentare europea. Purtroppo, mi sembra di vedere un atteggiamento eccessivamente timido in Europa, dove forse qualcuno sottovaluta la situazione relegando questa crisi a un fenomeno passeggero. Forza Italia è invece convinta che questa crisi abbia messo in discussione il modello di sviluppo e crescita dell’Europa stessa che non ha alternativa ad adeguare le normative e la programmazione strategica a questo nuovo paradigma. Bisogna, quindi, certamente puntare sulla sostenibilità ambientale, ma soprattutto sull’autonomia energetica e alimentare che sono fondamentali per garantire la tenuta del nostro sistema sociale, ma anche milioni di posti lavoro, oltre che i livelli di benessere conosciuti fino ad oggi. Domani, nel corso dell’informativa alla Camera del ministro per le politiche Agricole, Stefano Patuanelli, ribadirò questa necessità, augurandomi che le sue conclusioni mantengano questa nostra stessa impostazione”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera e responsabile del dipartimento Agricoltura del movimento azzurro, Raffaele Nevi.

