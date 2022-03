(AGENPARL) – mar 01 marzo 2022 UCRAINA: MALLEGNI (FI), DA PETROCELLI COMPORTAMENTO VERGOGNOSO, DI MAIO PRETENDA DIMISSIONI

Trovo vergognoso nel merito e inspiegabile nel metodo il comportamento del presidente della Commissione Affari esteri del Senato, Vito Petrocelli, che ha votato contro la proposta di risoluzione della maggioranza alla quale anche il suo partito, il Movimento cinque stelle, appartiene. Petrocelli non è un senatore qualunque, è alla guida di una commissione che in questa particolare circostanza storica assume un valore anche simbolico molto importante. Delle due, l’una. O il ministro degli Esteri, Di Maio, anch’egli esponente dei 5Stelle, condivide le posizioni di Petrocelli e quindi si pone fuori dal governo. Oppure non le condivide come crediamo. In questo caso deve pretendere le dimissioni di Petrocelli che ha dimostrato di non poter ricoprire un incarico così importante, votando contro la maggioranza di cui fa parte.

Lo dichiara il vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Massimo Mallegni

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica