(AGENPARL) – gio 17 marzo 2022 Ucraina, Lega: definire sistema accoglienza sostenendo Comuni

Roma, 17 mar. – “In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, va attenuato l’impatto di una situazione inaspettata e drammatica. Oggi è stato approvato il dl Ucraina, adesso è necessario definire con chiarezza la governance dell’apparato accoglienza. Agli ucraini in fuga dalla guerra, devono essere garantite assistenza e accoglienza nei nostri Comuni. Lo Stato deve intervenire prontamente con un piano, facendo chiarezza sia a livello comunale che regionale. Ad oggi, le spese vengono anticipate dalle realtà territoriali. I Comuni stanno già attraversando una fase difficile, segnata dai rincari dell’energia, non bisogna aggravare la loro situazione. Come Lega chiediamo un intervento rapido e l’istituzione di un fondo per i minori ucraini non accompagnati”.

Così il senatore della Lega Cristiano Zuliani, capogruppo in Bicamerale Schengen.

Link video: https://webtv.camera.it/evento/20178