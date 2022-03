(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 UCRAINA, LABRIOLA (FI): “SI LAVORI A TRATTATIVE PER LA PACE”

“Non ci rassegniamo alla logica della guerra e della violenza, si facciano passi avanti nelle trattative, questa guerra non la vuole nessuno e deve cessare il prima possibile. I risvolti di questa tragedia umana, sociale, che coglie la quotidianità, l’equilibrio già instabile economico e di sicurezza derivato dal Covid, sono incalcolabili. Questa nuova tegola sulla testa dell’umanità lascerà delle ferite enormi, profonde soprattutto nei bambini, quelli che scappano dalle bombe, quelli che restano soli e quei che soli sono già, lasciati senza più un punto di riferimento. Poi ci sono gli altri bambini, quelli che vedono le immagini drammatiche, cruente, che stanno subendo un altro trauma dopo il covid e il lockdown e per questo ritengo sia necessario adottare una etica del racconto per proteggerli. Questa guerra deve finire subito, bisogna costruire la pace subito. Le trattative non sono sicuramente facili ma occorre cercare la via della pace, basta guerra, basta atrocità”. Lo dichiara in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

