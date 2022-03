(AGENPARL) – ven 18 marzo 2022 UCRAINA, LA RACCOLTA FARMACI RAGGIUNGE I 100 SCATOLONI.OGGI PARTENZA DI UN NUOVO CARICO. IL GRAZIE DEL SINDACO

Ferrara, 18 mar – Sono un centinaio gli scatoloni di farmaci e prodotti sanitari per l’Ucraina complessivamente raccolti dal primo marzo, grazie alla generosità dei clienti di AFM – Farmacie comunali. L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione comunale con la stessa AFM. Il primo carico è partito dal centro Rivana Garden il 4 marzo. Un secondo carico di 10 box – di particolari prodotti, tra cui alimenti per neonati e celiaci – è stato consegnato alla Croce Rossa sabato scorso. La terza fornitura – di circa 50 scatoloni – partirà invece a breve, affidata a padre Vasyl Verbitskyy in collegamento con la Caritas ucraina.

Per raccogliere, registrare, sigillare e stoccare i farmaci i dipendenti Afm volontariamente hanno messo a disposizione le proprie pause pranzo per effettuare la cernita prodotti, la catalogazione, il confezionamento.

“Una straordinaria risposta di solidarietà – dice il sindaco Alan Fabbri che aveva avviato la campagna di raccolta con una propria donazione -, che dimostra ancora una volta come il nostro territorio stia rispondendo con i fatti alla crisi umanitaria. Grazie di cuore a chi ha donato, a tutto il personale delle farmacie, alla comunità ucraina, a padre Vasyl”. Ringraziamenti li esprime anche Luca Cimarelli, amministratore unico delle Farmacie Comunali, che sottolinea in particolar modo “l’impegno messo in campo dai dipendenti, che hanno usato il proprio tempo extra-lavorativo per dedicarsi alla campagna di raccolta. Sono gesti di straordinario valore”.

La raccolta ha prodotto una risposta talmente tempestiva e generosa che, vista l’imponente mole di prodotti donati, l’iniziativa è momentaneamente sospesa in attesa di ulteriori richieste dai canali umanitari.

Agli scatoloni raccolti da AFM si aggiunge inoltre l’adesione delle farmacie private all’iniziativa comunale. Circa una trentina i punti vendita che hanno accolto la campagna. I titolari di queste farmacie da giorni stanno provvedendo personalmente a consegnare alla Rivana i prodotti.