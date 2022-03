(AGENPARL) – gio 17 marzo 2022 UCRAINA GIORNALISTI UCCISI : PRESIDENTE ORDINE GIORNALISTI “COLPITI

PERCHÈ TESTIMONI SCOMODI”

BARTOLI : OPERATORI DELL’INFORMAZIONE BERSAGLI SCELTI PER LASCIAR

SPAZIO ALLA PROPAGANDA

L’informazione sta pagando il suo prezzo sul terreno della guerra in

Ucraina. Cinque i reporter uccisi a venti giorni dall’inizio del

conflitto in Ucraina e almeno 35 feriti, anche gravemente. Gli ultimi

a perdere la vita sono stati il cameraman irlandese della Fox News

Pierre Zakrzewski, veterano dei conflitti (dall’Iraq all’Afghanistan)

e la giornalista ucraina Alexandra Kuvshinova, colpiti mentre erano in

auto vicino al villaggio di Gorenki, nei pressi della capitale, sulla

strada per Irpin. Insieme a loro c’era anche il corrispondente

dell’emittente Benjamin Hall, rimasto ferito in modo grave. Tra le

altre vittime il cameraman Yevhen Sakun, coinvolto nell’attacco

missilistico alla torre della tv e il giornalista e videoreporter

americano Brent Renaud, già collaboratore del New York Times, colpito

durante i combattimenti a Irpin.

Ha perso la vita durante i combattimenti vicino a Mykolayiv, l’altro

reporter ucraino Viktor Dudar. A tenere il conto degli attacchi è

anche Reporter Sans Frontieres, che ha aperto a Leopoli il Centro per

la libertà di stampa e ha avviato la distribuzione di elmetti e

giubbotti antiproiettile. L’associazione, di fronte alla difficoltà in

diversi casi di reperire gli equipaggiamenti necessari, ha chiesto ai

colleghi di fare la massima attenzione e alle testate di garantire la

loro sicurezza. In Italia la Camera ha approvato all’unanimità un

emendamento al dl Ucraina che consente ai cronisti ed ai foto cine

operatori che documentano la guerra, di acquistare giubbotti ed

elmetti, in deroga ai divieti in vigore. “Ormai gli operatori

dell’informazione sono diventati bersagli scelti dalle forze occupanti

per lasciare libero campo alla propaganda.- ha commentato il

Presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti Carlo Bartoli- La

guerra si combatte anche sul terreno della disinformazione e i

giornalisti sono diventati testimoni scomodi da eliminare. Otto anni

fa anche Andy Rocchelli venne ucciso con un colpo di mortaio, mentre

documentava la guerra del Donbass”.

Un timore condiviso anche dal segretario della Federazione Europea dei

Giornalisti (Efj), Ricardo Gutierrez. che ha dichiarato all’Ansa:

“Riteniamo che ormai i giornalisti vengano deliberatamente presi di

mira allo scopo di creare terrore e di impedire che emerga la verità.

Non si tratta di errori. Sono crimini di guerra quelli perpetrati nei

confronti dei reporter e di tutti i civili. Per questo chiediamo

l’istituzione di un Tribunale speciale per i crimini commessi in

Ucraina”. Dello stesso tenore anche la denuncia della responsabile per

i diritti umani del parlamento ucraino Lyudmila Denisova “Gli

occupanti stanno combattendo contro la copertura obiettiva dei loro

crimini di guerra: stanno uccidendo e sparando sui giornalisti”.

https://www.odg.it/