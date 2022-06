Ucraina, domani nuovo incontro di maggioranza per mozione unitaria/Video

(AGENPARL) – Roma, 20 giu 2022 – Il governo alla prova del voto sulla risoluzione di maggioranza sull’Ucraina Il premier Draghi sarà alle 15 in Senato per riferire al Parlamento in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì a Bruxelles. Draghi ribadirà il convinto sostegno dell’Italia a Kiev e la collocazione internazionale atlantista e europeista del nostro Paese. Ma le acque della maggioranza sono agitate.Un’intesa ancora non c’è. Si punta a una mozione unitaria dei partiti che sostengono il governo,evitando un testo bandiera M5s.

