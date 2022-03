(AGENPARL) – mar 29 marzo 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Ucraina: Di Giorgi (Pd), bene interventi mondo accademico per accoglienza

“Oggi in commissione Cultura, con l’audizione della ministra Messa, abbiamo avuto il monitoraggio sui numeri degli studenti ucraini attualmente presenti in Italia e il quadro degli interventi in loro favore. Università, Enti di Ricerca, AFAM, Accademie ed Enti culturali si stanno organizzando in autonomia per progetti di accoglienza e borse di studio. Il governo ha investito un milione di euro per i primi interventi. Dobbiamo sapere che in questa fase saranno per lo più studentesse ad essere accolte, poiché gli uomini vengono trattenuti in patria a combattere. Una solidarietà che il nostro sistema della formazione e della ricerca sta mettendo in campo con grande tempestività”.

Lo dichiara Rosa Maria Di Giorgi capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera a margine dei lavori.

“Bene – prosegue l’esponente dem – il sistema informativo attivato dal MUR a partire da oggi, a disposizione della rete scientifica nazionale, il quale dovrà immettere i dati relativi alle esperienze di accoglienza e al numero di studenti e docenti presenti nei vari territori già attivi o in attesa di essere coinvolti nel sistema della formazione italiano. È necessario un raccordo stretto con le Regioni e gli Enti locali da parte del MUR per collaborare su alloggi, mense e borse di studio, così da integrare in una sintesi virtuosa gli interventi su studenti, docenti e ricercatori”.

“Il nostro augurio – conclude Di Giorgi – è che docenti e ricercatori, da qualunque parte del mondo vengano, possano proseguire le collaborazioni con i nostri scienziati, perché è anche attraverso la crescita comune e lo scambio di conoscenze, le relazioni, i rapporti di studio, che si costruisce una pace duratura”.

Roma, 29 marzo 2022