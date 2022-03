(AGENPARL) – mer 02 marzo 2022 Ucraina: Dal Mas (FI), Merkel ‘ambasciatrice Ue a negoziati

“Angela Merkel è l’emblema della riunificazione della Germania, e con essa di una cesura della storia tedesca e continentale. L’ex cancelliera ha autorevolezza morale e politica per rappresentare l’Unione Europea ai negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina e riportare a miti consigli la Russia”.

Così in un tweet il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas.