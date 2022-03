(AGENPARL) – sab 19 marzo 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://customer18919.musvc3.net/e/r?q=Kx%3dFGKyQ_Erbx_P2_1ypq_AD_Erbx_O7jf6Rr.C02rJFG.lM0_IZ1m_SoD_Erbx_O71L9.22NK_IZ1m_So_PntY_a37tI_Erbx_P5wYESATQ_IZ1m_Tj996_1ypq_BBIHBD1._IZ1m_TmOKMzbR6Hg2_IZ1m_TmA_Erbx_P2_1ypq_B9NJHE4V_1ypq_AdK_IZ1m_TmNC_IZ1m_SEWJY.DExYt_PntY_axYDKQZ_1ypq_B91_IZ1m_Tm_PntY_Z3RxXkdUu%26z%3dRGgNZ%26m%3dKHJ5AP.EnR%266J%3dGfOV%26u%3dYQ%26E%3dCbNU%26x%3dYUVI2j9xgV%26K%3dFaVZBYSZI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

UCRAINA, CONSEGNATI OGGI A PRZEMYŚL GLI AIUTI DELLA LEGA ITALIANA PER LA DIFESA DEGLI ANIMALI E DELL’AMBIENTE

I volontari della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, associazione fondata e presieduta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, hanno consegnato oggi a Przemyśl, città polacca al confine con l’Ucraina, una tonnellata di cibo e accessori e mille dosi di antiparassitari destinate agli animali familiari dei profughi ucraini e alle associazioni locali che si occupano dei randagi. La spedizione, partita ieri pomeriggio nel convoglio organizzato dal comitato bergamasco APP, è giunta a destinazione poco dopo le 17.

“L’obiettivo del nostro intervento – spiega l’on.Brambilla – è assistere in Polonia le famiglie di profughi con animali al seguito e far arrivare cibo ad un’associazione di volontari ucraini che si occupa di sfamare i randagi nell’oblast’ di Leopoli. Credo – prosegue – che persone costrette a lasciare di punto in bianco la propria casa, la propria città, il proprio Paese vedano negli animali familiari un vincolo importante, forse essenziale, con la normalità alla quale hanno dovuto rinunciare: un sostegno psicologico di fondamentale importanza. Per questo esseri umani ridotti allo stremo ed esposti ai più gravi pericoli si sono preoccupati dei propri animali anche a rischio della vita, rifiutandosi di abbandonarli. In generale – osserva l’ex ministro – la macchina della solidarietà si è mossa presto e con risorse imponenti. Il problema è farle effettivamente arrivare a chi ne ha bisogno nelle regioni di confine e in Ucraina, dove c’è sempre il pericolo di confusione tra gli aiuti umanitari e quelli militari. Perciò, oltre a partecipare a spedizioni come questa, stiamo preparando interventi per contribuire all’accoglienza, nel nostro Paese, delle famiglie ucraine con animali al seguito”.

I volontari LEIDAA alla partenza

Tre foto scattate all’arrivo

[CANCELLA ISCRIZIONE](https://customer18919.musvc3.net/e/r?q=M6%3d94M7J_2tjq_C4_9rcs_I7_2tjq_B9rYsTz.6w4zC3I.tFw_KhtZ_Uw7_2tjq_B96F5.40G8_KhtZ_Uw_Iavg_Tpb_9rcs_IW_2tjq_C7CL0PHS85K5l74_Iavg_TnGEUI_KhtZ_Vr_Iavg_SFQ_9rcs_J5zO_9rcs_IWn_KhtZ_VuP1O8TkT3Y_2tjq_C7_9rcs_I7_2tjq_B97P3_U9W1OHUFJF_WFUPZ3YK-My_KhtZ_VrMIT6O4QedVp%26t%3dRHbHZ%26n%3dFBJ66J.EoM%26zJ%3dHaIV%26v%3dTK%26E%3dDWHU%26y%3dTOVJbP%26K%3dAbIR4r2kATPRHU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) | [UNSUBSCRIBE](https://customer18919.musvc3.net/e/r?q=M6%3d94M7J_2tjq_C4_9rcs_I7_2tjq_B9rYsTz.6w4zC3I.tFw_KhtZ_Uw7_2tjq_B96F5.40G8_KhtZ_Uw_Iavg_Tpb_9rcs_IW_2tjq_C7CL0PHS85K5l74_Iavg_TnGEUI_KhtZ_Vr_Iavg_SFQ_9rcs_J5zO_9rcs_IWn_KhtZ_VuP1O8TkT3Y_2tjq_C7_9rcs_I7_2tjq_B97P3_U9W1OHUFJF_WFUPZ3YK-My_KhtZ_VrMIT6O4QedVp%26t%3dRHbHZ%26n%3dFBJ66J.EoM%26zJ%3dHaIV%26v%3dTK%26E%3dDWHU%26y%3dTOVJbP%26K%3dAbIR4r2kATPRHU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)