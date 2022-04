(AGENPARL) – sab 16 aprile 2022 N. 80 – 16 aprile 2022

Ucraina, SOS riso con siccità e boom costi

In Lombardia il 40% delle risaie italiane

La gravissima siccità e l’aumento record dei costi di produzione provocato dalla guerra in Ucraina sta mettendo in serio pericolo le semine di riso in Italia dove si ottiene circa la metà del raccolto europeo. E’ la Coldiretti a lanciare l’allarme in occasione dell’avvio delle semine che potrebbero essere tagliate di oltre 3000 ettari a livello nazionale.

La Lombardia – precisa la Coldiretti regionale – concentra da sola oltre il 40% di tutte le risaie made in Italy, con Pavia prima provincia risicola europeae altre zone vocate chesi trovano nel Milanese, nel Lodigiano e nel Mantovano. Mentre si avviano le semine stagionali – continua la Coldiretti Lombardia su dati Arpa regionale – gli agricoltori si trovano a fare i conti con il 57% in meno delle riserve idriche accumulate nei grandi laghi, negli invasi artificiali e sottoforma di neve rispetto alla media del periodo 2006-2020.

Uno scenario preoccupante – continua la Coldiretti Lombardia – proprio nel momento in cui i consumi alimentari mondiali potrebbero nel tempo spostarsi in diversi paesi dal grano al riso, secondo il dipartimento dell’agricoltura statunitense (Usda) che evidenzia come i mercati cerealicoli globali sono stati colpiti dall’invasione russa dell’Ucraina e dalla quasi completa cessazione delle esportazioni di grano da quel Paese.

All’esplosione dei costi energetici con impatti dal gasolio ai fertilizzanti, si somma la preoccupazione per la grande siccità – precisa la Coldiretti Lombardia – con i livelli di falda eccezionalmente bassi e il rischio di riduzioni estive della risorsa idrica superiori al 30% con i livelli del Po scesi a -3,38 metri al ponte della Becca (Pavia) più bassi che in piena estate e i grandi laghi semi vuoti con il Maggiore che è ad appena il 28% del suo riempimento e il Como a meno del 6%.

La mancata disponibilità di acqua pesa nelle fasi iniziali di sommersione con il 90% del riso italiano che – continua la Coldiretti – si coltiva nel triangolo d’oro tra Pavia, Vercelli e Novara ma la coltivazione è presente in misura significativa anche in Veneto, Emilia Romagna e Sardegna. A livello nazionale – sottolinea la Coldiretti – si tratta di un settore con 227mila ettari coltivati e 3.700 aziende agricole che raccolgono 1,5 milioni di tonnellate di risone all’anno, oltre il 50% dell’intera produzione Ue, con una gamma varietale unica e fra le migliori a livello internazionale.

Le ultime precipitazioni sono state deboli e poco incisive per cui l’area del distretto del Po e’ ancora in una condizione “estremamente deficitaria” per la quantita’ di risorsa idrica presente e stimata, secondo l’Osservatorio sulle crisi idriche dell’Autorita’ distrettuale.

Senza dimenticare – precisa la Coldiretti Lombardia – la concorrenza sleale delle importazioni low cost dai paesi asiatici che vengono agevolate dall’Unione Europea nonostante non garantiscano gli stessi standard di sicurezza alimentare, ambientale e dei diritti dei lavoratori.

“Per cercare di contrastare l’aumento dei costi di produzione bisogna lavorare fin da subito sugli accordi di filiera che sono uno strumento indispensabile per la valorizzazione delle produzioni nazionali e per un’equa distribuzione del valore lungo la catena di produzione” afferma il vice presidente della Coldiretti Lombardia, Paolo Carra.

A preoccupare – conclude la Coldiretti – non è solo l’economia e l’occupazione, ma anche la tutela dell’ambiente e della biodiversità. Sono 200 infatti le varietà iscritte nel registro nazionale: dal vero Carnaroli, con elevato contenuto di amido e consistenza spesso chiamato “re dei risi”, all’Arborio dai chicchi grandi e perlati che aumentano di volume durante la cottura fino al Vialone Nano, il primo riso ad avere in Europa il riconoscimento come indicazione geografica protetta, passando per il Roma e il Baldo che hanno fatto la storia della risicoltura italiana.

