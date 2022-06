(AGENPARL) – lun 20 giugno 2022 Ucraina. Ciriani (FdI): maggioranza lirica anche su politica estera. In gioco interessi, sicurezza e prestigio Italia

“Domani ascolteremo finalmente il presidente Draghi in Aula, ma prendiamo atto che questa maggioranza litiga anche sulla politica estera e questo ci preoccupa molto in un momento in cui sono in gioco gli interessi, la sicurezza e il prestigio internazionale dell’Italia”.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani, ai microfoni del Tg2.

