(AGENPARL) – gio 10 marzo 2022 Ucraina. Ciriani (FdI): da FdI chiarezza fin dall’inizio. Destra è da sempre filoatlantica

“La posizione sulla crisi in Ucraina di Fratelli d’Italia è stata chiara fin dall’inizio. Come ribadito in più occasioni da Giorgia Meloni non era possibile non schierarsi. E la nostra posizione è quella di essere affianco al governo nel senso della Patria e dell’unità nazionale, insieme agli altri alleati europei, della Nato e più in generale quelli occidentali, che come noi condividono i valori della democrazia e della libertà. Non si tratta di opportunismo ma di una linea politica coerente con quelli che sono da sempre i valori della destra italiana, perchè la nostra storia è fatta di filo atlantismo”.

A dirlo il presidente del gruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani, nel corso del webinar “Focus Ucraina: analisi” organizzato da FdI Senato.

________________________