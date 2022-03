(AGENPARL) – mer 23 marzo 2022 Ucraina: Cia, da Ue primi aiuti ad agricoltura. Serve Piano straordinario come

in pandemia

Bene sblocco terreni a riposo, ricorso a riserva di crisi Pac e aiuti di Stato. Ma gravità situazione

richiede sforzo comune per maggiori fondi

Roma, 23 mar – Dalla Ue arriva una prima risposta importante per garantire la sicurezza

alimentare e aiutare gli agricoltori a fronteggiare gli effetti della guerra in Ucraina, stretti tra i costi alle

stelle e le speculazioni sui mercati, con gli aumenti del 300% sui concimi e il raddoppio di mangimi ed

energia. Bene, quindi, lo sblocco dei terreni a riposo nelle aree di interesse ecologico (EFA) per

aumentare la produzione di cereali a partire dal mais, così come il ricorso alla riserva di crisi della Pac,

che metterà a disposizione dell’Italia circa 50 milioni di euro. Tuttavia, per rispondere all’intensità della

crisi, serve un vero Piano straordinario europeo, secondo la logica adottata con la pandemia, per

mobilitare maggiori fondi sull’emergenza in atto anche attraverso un nuovo debito comune. Così Cia-

Agricoltori Italiani commenta il pacchetto Ue di aiuti agli agricoltori, contenuto nella “Comunicazione sulla

Sicurezza alimentare” approvata oggi dal Collegio dei Commissari europei.

In particolare -spiega Cia- le deroghe al greening per tutto il 2022 sui terreni a riposo servono, in

questa fase, per consentire la produzione più sostenuta di cereali e scongiurare la carenza di offerta sui

mercati internazionali e le conseguenti speculazioni sui prezzi. D’altra parte, le stime già parlano

quest’anno di un deficit in Ue di 7-8 milioni di tonnellate di import dall’Ucraina solo per il mais,

indispensabile a tutta la filiera alimentare legata agli allevamenti, dal latte ai formaggi alla carne. Senza

contare che, insieme, Russia e Ucraina sono protagoniste di un quarto delle esportazioni globali di grano.

Ecco perché sono indispensabili strategie che incentivino i nostri agricoltori a seminare, partendo dal

granturco, dopo 10 anni in cui per esempio l’Italia ha arretrato del 30% sulla produzione, ma questa

misura deve essere sostenuta anche tramite strumenti assicurativi, in grado di remunerare un’eventuale

riduzione dei prezzi pagati agli agricoltori nei prossimi mesi rispetto ai valori attuali.

Altrettanto importanti, secondo Cia, sono l’attivazione della riserva di crisi Pac da 500 milioni, che

gli Stati membri potranno cofinanziare al 200%, così come l’ulteriore quadro temporaneo sugli aiuti di

Stato, con un tetto di 35 mila euro ad azienda per coprire le spese degli input produttivi, anche se

entrambe le misure dipendono molto dalle risorse singole che ogni Paese metterà in campo e, quindi,

potrebbero creare delle disparità nei sostegni al settore.

Nel pacchetto Ue -ricorda Cia- ci sono anche i maggiori anticipi sulla Pac per gli aiuti diretti e per le

misure a superficie dello Sviluppo rurale; lo stoccaggio delle carni suine; il monitoraggio di input e

produzioni per assicurare la continuità delle forniture.

Inoltre, per non fare passi indietro sugli obiettivi di maggiore sostenibilità fissati dal Green Deal ma

assicurare allo stesso tempo la crescita di produzione e competitività delle imprese agricole europee –

ribadisce Cia- occorrono finalmente regole e norme sull’utilizzo delle nuove tecniche di miglioramento

genetico, che superino una legislazione ormai obsoleta e permettano agli agricoltori di garantire l’aumento

delle rese, insieme alla riduzione dell’impatto dei prodotti chimici e al risparmio di risorse idriche.

Per garantire la sicurezza alimentare globale, è molto positivo che la Commissione Ue, nella

Comunicazione, abbia sottolineato che intende evitare ogni restrizione o divieto all’esportazione, anche

attraverso il supporto del WTO, così come è importantissima la possibilità data agli Stati membri di ridurre

l’IVA di alcuni prodotti per alleviare l’impatto degli alti prezzi degli alimenti, a tutto vantaggio dei

consumatori. Sarebbe necessaria anche -conclude Cia- una riflessione concreta verso la definizione di

una politica energetica comune, nonché un confronto internazionale necessario a ridurre, per quanto

possibile, la volatilità a fini speculativi legata a prodotti finanziari in campo agricolo.