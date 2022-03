(AGENPARL) – mar 01 marzo 2022 Ucraina: Cangini (Fi), la Politica è impotente senza deterrenza militare

«Se l’Europa, la Nato, l’attuale presidenza americana e più in generale l’Occidente avessero avuto una reale credibilità militare, Putin non avrebbe osato dichiarare guerra ad uno Stato sovrano notoriamente filo occidentale. Lo ha fatto perché ci vede imbelli, incapaci di una politica estera, perché incapaci di una vera deterrenza militare. Terrorizzati anche solo dalla parola guerra. Una politica, quella occidentale, sempre più a disagio nel padroneggiare le categorie della politica. Sempre meno capace, dunque, di difendere e onorare quei principi liberaldemocratici cui Vladimir Putin ha dichiarato guerra attaccando l’Ucraina. Si tratta di ridare dignità alla politica e forza all’Occidente. Se lo faremo, gli autocrati come Putin smetteranno di esercitare un fascino su alcuni di noi e soprattutto la smetteranno di perseguire disegni imperiali forti della nostra debolezza».

Lo ha detto in aula il senatore di Forza Italia, Andrea Cangini, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina.

