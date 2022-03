(AGENPARL) – mer 30 marzo 2022 Ucraina, Bernini (Fi): su spese militari non è tempo di tatticismi

“Indebolire il governo in mezzo a una guerra è una mossa del tutto intempestiva, che rischia di minare la nostra credibilità internazionale nel momento in cui l’Italia sta svolgendo un ruolo di primo piano per la soluzione della crisi ucraina. L’aumento delle spese militari è un impegno assunto con gli alleati che va rispettato, ora più che mai, ed è corretto che venga trascritto nel Def, perché non è questo il tempo delle ambiguità e dei tatticismi, essendo in gioco l’interesse nazionale”.

Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica