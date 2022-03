(AGENPARL) – gio 03 marzo 2022 Ucraina, Bernini (Fi): scongiurare per Italia doppia emergenza migratoria

“Con l’auspicabile evacuazione dei civili dalle città ucraine sotto assedio e la doverosa apertura dei canali umanitari, si preannuncia una crisi dei profughi simile se non superiore a quella siriana del 2015. Giusto attivare la direttiva europea per la protezione temporanea, e giusto che l’Italia faccia la sua parte per ospitare chi fugge dalla guerra, ma il governo ha il diritto e il dovere di porre sul tavolo comunitario la specificità di un Paese che da anni viene lasciato solo a gestire i flussi irregolari dal Nordafrica. Serve insomma, oltre all’attuazione delle politiche comuni di asilo, anche un piano per evitare che a primavera l’Italia si trovi a fronteggiare una doppia, insostenibile emergenza migratoria”.

Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

