Ucraina: Berlinghieri (Pd), storico accordo UE per protezione temporanea

“L’Europa c’è! L’Europa dei popoli, l’Europa solidale oggi ha sancito un accordo storico accordando la protezione temporanea all’insieme dei cittadini ucraini, ai loro familiari così come ai benificiari della protezione internazionale già rifugiati in Ucraina e ai cittadini di Paesi terzi con un permesso di residenza di lunga durata in Ucraina. Adesso occorre intensificare ogni sforzo e utilizzare tutti i canali diplomatici a disposizione della comunità internazionale per proteggere il popolo ucraino da ulteriori sofferenze e aprire un dialogo tra le parti per fermare il conflitto”. Lo dichiara la deputata dem Marina Berlinghieri, vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera.

Roma, 3 marzo 2022