Ucraina. Berlinghieri, convintamente sabato in piazza a Firenze

Dichiarazione on. Marina Berlinghieri, Vice capogruppo Pd

Aderisco convintamente all’iniziativa promossa dal sindaco Nardella. Firenze è città simbolo universale di dialogo, pace e accoglienza e sabato prossimo saremo tantissimi in piazza per manifestare il nostro pieno sostegno al popolo ucraino.

Roma, 7 marzo 2022