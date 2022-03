(AGENPARL) – dom 20 marzo 2022 UCRAINA, BERARDI (FI): MINACCE RUSSE INACCETTABILI

“Le minacce, neanche troppo velate, che il direttore del dipartimento europeo del ministero degli esteri russo Alexei Paramanov ha rivolto al nostro Paese per il sostegno dato all’Ucraina contro la decisione scellerata di Putin di iniziare una guerra senza quartiere, sono inaccettabili. Accusare l’Italia di “tradimento” per aver chiesto e ricevuto aiuti da parte della Russia in uno dei momenti più bui della storia mondiale come quello vissuto in questi due anni di pandemia, non è solo pretestuoso ma anche offensivo. In quel caso si parlava di salvare vite umane, e siamo grati a tutti i Paesi che sono venuti in nostro aiuto, in questo caso, invece, si parla di morte e distruzione che l’Italia non può sostenere in alcun modo. Il Ministro Guerini ha il pieno appoggio del governo, del parlamento e degli italiani che sono compatti nel condannare l’azione militare russa e nello schierarsi, insieme con l’Europa e la NATO, a difesa della popolazione Ucraina unica vera vittima di questa folle guerra” lo dichiara il senatore di Forza Italia Roberto Berardi Segretario della Commissione Difesa.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica