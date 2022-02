(AGENPARL) – ven 25 febbraio 2022 [Image]

“Dal Parlamento europeo sta arrivando il massimo sostegno possibile alla scelta delle sanzioni e la prossima settimana discuteremo in una sessione plenaria straordinaria insieme al Parlamento ucraino per decidere come dare ulteriori sostegni a una popolazione che deve sentirci vicini”. Lo ha detto il capodelegazione degli eurodeputati Pd, Brando Benifei, intervenendo a Radio Immagina.

“Oggi – ha aggiunto – ci dobbiamo porre la domanda se non serva una nuova iniziativa politica più incisiva da parte dell’Unione europea per rilanciare le ragioni della convivenza e della pace” con la consapevolezza che quella di Putin non è solo una guerra all’Ucraina ma “una guerra anche all’Occidente e all’Europa”.

