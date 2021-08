(AGENPARL) – lun 23 agosto 2021 Uccisa da ex fidanzato: Siracusano (FI), legge stalking non applicata in modo adeguato

“Una ragazza di soli 26 anni, Vanessa Zappalà, è stata uccisa a colpi di pistola la notte scorsa mentre passeggiava con degli amici sul lungomare di Acitrezza, nel catanese, dal suo ex fidanzato che non accettava la fine della loro relazione.

Una storia tragica che deve farci riflettere e che pone interrogativi su come una ottima legge, proposta anni fa dal ministro Carfagna, non venga applicata in modo adeguato.

L’uomo, infatti, era stato denunciato per stalking dalla vittima ed era per questo agli arresti domiciliari con divieto di avvicinamento.

Nonostante questo ha potuto uccidere Vanessa, indisturbato e con una violenza inaudita. Una cosa davvero inaccettabile”.

Così Matilde Siracusano, deputata siciliana di Forza Italia.

