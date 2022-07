(AGENPARL) – ven 01 luglio 2022

Il torneo di finale dell’Under 16 maschile e le due gare di Supercoppa chiudono la stagione agonistica nazionale 2021/22 dell’Hockey su Prato italiano. Gli ultimi titoli si assegnano a Casale di Scodosia e a Roma: a contendersi l’ultimo scudetto giovanile sono i padroni di casa (e detentori del titolo) del CSP San Giorgio, la Superba, Amsicora e Butterfly. La formula è quella del girone all’italiana: tutti sfidano tutti, con due gare ciascuno al sabato e la sfida conclusiva della domenica mattina.

Nella Capitale si assegnano invece le due Supercoppa che chiudono la lunga stagione delle Senior. Il Bra campione d’Italia e “pigliatutto” in questa competizione, se la deve vedere con il Butterfly, finalista di Coppa Italia; la Lorenzoni campione in carica affronta quell’Argentia che non solo ha vinto l’ultima edizione (2021) della Supercoppa, ma che una settimana fa l’ha battuta agli shoot out nella finale di Coppa Italia: gli ingredienti per una gustosa rivincita ci sono tutti.

UNDER 16 MASCHILE – 2/3 LUGLIO 2022

PROGRAMMA DELLE GARE:

Sabato 2 luglio

CSP San Giorgio-HC Superba

SG Amsicora-HCC Butterfly

CSP San Giorgio-SG Amsicora

HC Superba-HCC Butterfly

Domenica 3 luglio 2022

CSP San Giorgio-HCC Butterfly

SG Amsicora-HC Superba

SUPERCOPPA MASCHILE E SUPERCOPPA FEMMINILE – 2 LUGLIO 2022

PROGRAMMA DELLE GARE:

Sabato 2 luglio

HF Lorenzoni-HC Argentia

HC Bra-Butterfly HCC

(Nella foto di Egidio Nicora tratta dalla pagina facebook “Push drag flick e pixel”, uno spettacolare momento di Lorenzoni-Argentia, finale di Coppa Italia di domenica scorsa)



Fonte/Source: https://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/12325-u16m-e-supercoppa-si-chiude-la-stagione-del-prato-2021-22.html