(AGENPARL) – Roma, 27 aprile 2022 – Secondo quanto riferito, Twitter ha bloccato le modifiche alla sua piattaforma fino a venerdì in seguito all’accettazione di un’offerta da 44 miliardi di dollari dal CEO di Tesla Elon Musk, impedendo ai dipendenti di apportare facilmente modifiche non autorizzate o altrimenti sabotare la piattaforma.

Bloomberg riferisce che Twitter ha bloccato la sua piattaforma fino a venerdì dopo aver accettato un’offerta di $ 44 miliardi dal CEO di Tesla Elon Musk per l’acquisto della piattaforma. La modifica renderà significativamente più difficile per i dipendenti apportare modifiche non autorizzate, secondo le fonti. Ciò è stato probabilmente fatto nel tentativo di impedire ai dipendenti irritati dall’acquisto di Musk di sabotare la piattaforma.

Fonti affermano che Twitter non consentirà gli aggiornamenti dei prodotti a meno che non siano assolutamente business-critical. Le modifiche ai prodotti ora richiedono anche l’approvazione di un vicepresidente. Una fonte ha notato che il divieto temporaneo è stato emanato nel tentativo di impedire ai dipendenti di irritarsi per l’accordo con Musk di “diventare canaglia”.

Twitter ha precedentemente istituito blocchi del codice prima di eventi chiave come il Super Bowl nel tentativo di garantire la continuità attraverso la piattaforma e prevenire bug ed errori imprevisti.

Dopo l’acquisto di Twitter da parte di Musk, diversi conservatori chiave sono tornati sulla piattaforma.

Anche il conduttore di Fox News Tucker Carlson è stato sospeso dalla piattaforma per aver approvato il tweet di Babylon Bee e un altro da Charlie Kik di Turning Point USA in cui affermava che Levine aveva vissuto “54 anni della sua vita da uomo”.

Carlson ha pubblicato screenshot di entrambi i tweet, affermando: “Ma aspetta. Entrambi questi tweet sono veri e sembravano essere sospesi di conseguenza. Da allora Carlson è tornato sulla piattaforma, affermando semplicemente: “Siamo tornati”.

We’re back. — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) April 25, 2022

Anche il conduttore di Fox News Mark Levin, che ha lasciato volontariamente Twitter, ha annunciato il suo ritorno sulla piattaforma:

Thanks to new ownership, I’ve decided to come back! 😊 — Mark R. Levin (@marklevinshow) April 25, 2022