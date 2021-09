(AGENPARL) – mar 14 settembre 2021 TV: MOLES, SOLIDARIETÀ A GOGGI, SERVONO NORME AD HOC SU BODY SHAMING

“Suscita profonda amarezza la decisione di Loretta Goggi di abbandonare i social, maturata dopo gli insulti ricevuti in rete dai soliti leoni da tastiera. In un lungo post l’artista spiega le motivazioni della sua scelta e, con grande eleganza, afferma di non voler scendere ai livelli di chi utilizza il body shaming.

Così in una nota Giuseppe Moles, Sottosegretario all’Editoria e Vice Presidente dei Senatori di Forza Italia.

“Esprimo la mia personale solidarietà alla signora Goggi e il mio biasimo più profondo nei confronti di coloro che deridono, offendono, insultano il prossimo vigliaccamente, nascondendosi dietro un dispositivo. Quello del body shaming, e più in generale dell’hate speech in rete, è un problema reale, serio, che occorrerebbe affrontare con una certa urgenza perché il fenomeno, in crescente diffusione e in assenza di norme ad hoc, non potrà che continuare a dilagare e a colpire anche i minori, che sul web sono maggiormente esposti”.

