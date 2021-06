(AGENPARL) – sab 26 giugno 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://customer18919.musvc3.net/e/r?q=L4%3d87L5I_5shp_F3_7qfr_G6_5shp_E8pXvSx.5z3xB6H.rEz_Jfsc_Tu6_5shp_E87Dy.38FA_Jfsc_Tu_Hdue_Ss8zA_5shp_F63Q5TGLG_Jfsc_Up1y7_7qfr_H49IH6q._Jfsc_UsG8O3TH7NYr_Jfsc_Us3_5shp_F3_7qfr_H1DKN7tW_7qfr_GVA_Jfsc_UsF3_Jfsc_TKO0Z.J7nZz_Hdue_SnZJCGa_7qfr_H1q_Jfsc_Us_Hdue_RsQ7Qaeam%26p%3dSMYDa%26s%3dC8KA3F.FtJ%26vK%3dMTHZ%261%3dQG%26F%3dIQES%264%3dQKWO3p1nYL%26L%3d-JSHbJZMaM)

TV, A “DALLA PARTE DEGLI ANIMALI”, CON L’ON. MICHELA VITTORIA BRAMBILLA, I CANI BAGNINI DEL SALVATAGGIO NAUTICO, IL PONY SISCO SALVATO DAL MACELLO E I MUFLONI DELL’ARCIPELAGO TOSCANO

Sono terranova, labrador, rottweiler e lavorano per la nostra sicurezza sulle spiagge di mari, laghi e fiumi. Ecco a voi, nello studio tv sotto il cielo, Franz, Gae, Dafne e tutti i simpatici cani bagnini dell’Associazione cinofila salvataggio nautico (ACSN), ospiti graditi della prossima puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda la domenica alle 10.55 su Rete 4, con repliche la domenica alle 14 su La 5 e lunedì alle 15,30 ancora su Rete 4: l’unico format concepito per trovar casa agli animali abbandonati, che sempre e comunque, con i suoi servizi d’attualità e le sue rubriche, si mette “dalla loro parte”. In questo nuovo appuntamento conosceremo i mufloni dell’arcipelago toscano salvati da Alessandro Torlai e Whisky, il cane eroe che ha ridato vita e speranza alla sua proprietaria, malata di Covid e ricoverata in ospedale. Tanti i piccoli amici in cerca di una nuova opportunità: Sofia e Francesca, due morbidissime alpaca, il gatto Nando, nero come il carbone e bello come la notte, e, per l’adozione del cuore, il cane nonnino Punto con i suoi occhioni dolci, tutto da amare.

Per la rubrica “Ho salvato un amico”, Elisa ci racconterà di come ha conosciuto, amato e riscattato il suo amatissimo pony Sisco. La signora Lola, per la storia a lieto fine, sarà felice di ricordare i momenti tristi ma intensi che l’hanno portata alla guarigione, grazie alla presenza in ospedale del suo cane Whisky. I cani bagnini, tutti espertissimi e rodatissimi laureati in salvamento, ci mostreranno dal vivo le loro prodezze. In casa del direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ci darà il benvenuto il gatto Brando, curiosissimo come il suo amico umano, che della curiosità ha fatto una professione. Imperdibile, per l’ “adozione live”, l’incontro tra il cagnolino Tyrion e la sua nuova famiglia. In mezzo a tante belle proposte, aprite il vostro cuore a Morocho, un cagnolino di tre anni, spagnolo, che ha conosciuto soltanto angherie e spazzatura. Oppure al gatto Nando, abbandonato dalla sua mamma umana e pronto a trovarne una nuova di zecca.

Il nostro piccolo cane avatar Lucky, mascotte del programma e direttore dell’omonimo Tg dal mondo, ci parlerà di un terribile predatore, l’elegantissima e misteriosa libellula. L’avvocato della Leidaa, Maria Silvia D’Alessandro, risponderà alla domanda: come sono puniti dalla legge i combattimenti tra cani? “Dalla parte degli animali”, attraverso la televisione, arriva nelle case di tutti gli italiani per promuovere le adozioni, combattere la vergognosa piaga del randagismo e diffondere tra gli italiani la cultura del possesso responsabile. Protagonisti del programma sono gli animali che vivono nei rifugi. Grazie alla vetrina televisiva, cani, gatti, e tanti altri animali, riescono a trovare il calore di una casa, l’amore di una famiglia e, in poche parole, il posto che loro spetta. E’ una trasmissione a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).

Il video promo della puntata del 27 giugno si può vedere al link https://youtu.be/KivFeo6Jckc.

