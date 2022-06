(AGENPARL) – sab 25 giugno 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://customer18919.musvc3.net/e/r?q=Os%3dAtOtL_rvWs_36_vtSu_69_rvWs_2AeaiVm.8m6mEsK.gHm_MUvP_Wj9_rvWs_2AvGl.6wIx_MUvP_Wj_KQxT_VfAoD_rvWs_39rTrW6O4_MUvP_Xe4l0_vtSu_77vL79d._MUvP_XhJyRwW50Cbe_MUvP_Xh6_rvWs_36_vtSu_741NC0gZ_vtSu_6Yx_MUvP_XhIp_MUvP_W0Rwc.90aco_KQxT_Vac9F4d_vtSu_74d_MUvP_XhT3RzqCqQ%266%3d1cCT9%269%3dqNsQgV.n0x%26Bs%3ddDc1%26G%3d5W%26n%3dY9U6%26J%3d5a5eCb%26t%3d-V6e4a8Z3Y9W8Z0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

TV, A “DALLA PARTE DEGLI ANIMALI”, CON L’ON. MICHELA VITTORIA BRAMBILLA E CON LA PICCOLA STELLA, GLI UNGULATI DEL CRAS, UNA CAVALLA GIRAMONDO E TANTISSIMI QUATTROZAMPE IN CERCA DI CASA

Al Cras Stella del Nord della LEIDAA, specializzato in ungulati, è il momento di incontrare caprioli e cerbiatti salvati e restituiti alla libertà o ancora nella nursery. Poi c’è la storia di un viaggio non “a cavallo”, ma con la bella ed elegante cavalla Furietta. Ed ecco farsi avanti Camilla, una deliziosa Cavalier King, “figlia pelosa” di Gabriella Golia. Questo e molto altro ancora nella prossima puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda su Rete4 la domenica mattina alle 10.55 e in replica la domenica alle 15.20 su La5 e il lunedì alle 15,30 sempre su Rete4, l’unico format che ha una grande missione: trovare una casa e un focolare a tutti gli animali abbandonati d’Italia, che, in cambio, doneranno il loro infinito amore a chi li adotterà.

Da Bambi a Trixie a Barney: sono i simpatici caprioli e cerbiatti che il CRAS di LEIDAA ha messo in salvo. Stella ce li presenta uno ad uno raccontando le loro storie. Sono partiti da un paesino laziale, Furietta e Christian, per arrivare fin sulle vette delle Alpi e poi ancora e ancora, sempre insieme, sempre camminando, uno accanto all’altra, fino al museo dedicato a Giovanni Paolo II a Les Combes (AO) per una missione possibile, ma inusuale. Ora tornano a casa, ma domani via di nuovo lungo le strade del mondo. Intanto a casa Golia, la cagnolina Camilla va a caccia di lucertole e gechi, il suo sport preferito, per poi pisolare, stanca ma felice, sul suo cuscinetto pulito.

Come in ogni puntata sono molte le occasioni da cogliere al volo per trovarsi tra le braccia un nuovo amico peloso. La micina Bianca, una pallina di pelo candido, cerca casa. Che cosa aspettate? Bianco e allegrissimo è anche Pluto, un cagnolino rubacuori. Per la pecorella Azzurra, si cerca una casa con giardino, mentre la gatta nera, Musa, sta benissimo anche in un appartamento. Ciro, cane fiorentino, è il cucciolo che stavate sempre cercando. Vi aspetta fiducioso, lui, che era legato alla catena in un pollaio. Per l’adozione live Angela incontrerà Olivia, deliziosa setter che troverà, tutte insieme, una nuova mamma e due sorelle, setter come lei. Evviva! Per l’adozione del cuore, c’è Atena, investita e abbandonata dal suo ex proprietario e che ora, pur senza una zampetta, non ha perduto il brio e il buon umore.

La parola va adesso all’avatar della trasmissione, il pigerrimo cane Lucky, che ci parlerà di un echinoderma affascinante: la stella marina, Ora, carta e penna per segnarvi il luogo, Rimini, dove si è perduto Axel, cagnetto timidone dagli occhi azzurri. Ascoltate la descrizione, aguzzate la vista, aprite le orecchie, Grazia lo aspetta con ansia!.

“Dalla parte degli animali”, attraverso la televisione, arriva nelle case di tutti gli italiani per promuovere le adozioni, combattere la vergognosa piaga del randagismo e diffondere tra gli italiani la cultura del possesso responsabile. Protagonisti del programma sono gli animali che vivono nei rifugi. Grazie alla vetrina televisiva, cani, gatti, e tanti altri animali, riescono a trovare il calore di una casa, l’amore di una famiglia e, in poche parole, il posto che meritano. E’ una trasmissione a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).

Il video promo della puntata del 26 giugno si può vedere al link [https://youtu.be/rG9h5xdI1PU](https://customer18919.musvc3.net/e/t?q=5%3dDdISL%26H%3dAV%261%3dZETI%26K%3dAZHfIa%263n7k8%3dD4L3_Nauc_Yk_JdyZ_Ts_Nauc_Xp%266%3dzQ3NpY.x77%26E3%3daMfA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[CANCELLA ISCRIZIONE](https://customer18919.musvc3.net/e/r?q=Nw%3dF8NxQ_6uax_G5_zygt_0D_6uax_F0ifwUq.C15qJ7J.kM1_LY1d_VnD_6uax_F0wM9.51NB_LY1d_Vn_PewX_atc_zygt_0d_6uax_G84SDQ9ZB6BBp8u_PewX_arH6bM_LY1d_Wi_PewX_ZJR_zygt_AB4P_zygt_0dr_LY1d_WlW6Q1aoUtf_6uax_G8_zygt_0D_6uax_F0xW7_Vzd5P9bJK7_dJVGg7ZB-T3_LY1d_WiTMUwV8RVkZq%26k%3dYLc9g%26r%3dG3Q07A.LsN%26qQ%3dMdHY%26z%3dUB%26L%3dHY0d%263%3dUFcNcG%26R%3d-EVG5i9ofIUEaIc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) | [UNSUBSCRIBE](https://customer18919.musvc3.net/e/r?q=Nw%3dF8NxQ_6uax_G5_zygt_0D_6uax_F0ifwUq.C15qJ7J.kM1_LY1d_VnD_6uax_F0wM9.51NB_LY1d_Vn_PewX_atc_zygt_0d_6uax_G84SDQ9ZB6BBp8u_PewX_arH6bM_LY1d_Wi_PewX_ZJR_zygt_AB4P_zygt_0dr_LY1d_WlW6Q1aoUtf_6uax_G8_zygt_0D_6uax_F0xW7_Vzd5P9bJK7_dJVGg7ZB-T3_LY1d_WiTMUwV8RVkZq%26k%3dYLc9g%26r%3dG3Q07A.LsN%26qQ%3dMdHY%26z%3dUB%26L%3dHY0d%263%3dUFcNcG%26R%3d-EVG5i9ofIUEaIc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

🔊 Listen to this