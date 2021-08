(AGENPARL) – sab 07 agosto 2021 Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica | Assessorato al Turismo Comune di Riccione | [Versione web](https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=69vi/5nr2/rs/1k1/1gvv/rs/rs)

SOTTO IL SOLE DI RICCIONE,

GLI EVENTI DAL 9 AL 15 AGOSTO

La settimana che porta al Ferragosto è scandita dalla musica, dal cinema sotto le stelle e da tanti interessanti appuntamenti pensati per allietare le vacanze riccionesi.

– Martedì 10 agosto, [sul palco di Radio Deejay](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=7c6a7f2f47fce4dbe491cb050574ba94/69vi/5nr2/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fdeejay-on-stage-2021), uno special guest d’eccezione, J-Ax, il rapper, cantante e cantautore di successo della scena musicale italiana, noto anche per aver fondato il duo Articolo 31 insieme a DJ Jad.

– Giovedi 12 agosto saliranno sul palco Fred de Palma, che ha conquistato il pubblico con Ti raggiungerò, Baby K forte di una hit con i Boomdabash – Mohicani – e con Pa Tì, Raffaele Renda, cantante ex concorrente di Amici 2021 che in passato ha già partecipato a Sanremo.

– Sabato 14 agosto, protagonisti della serata di sono Madame, novità di Sanremo 2021, già sorprendente performer in piazzale Roma nell’estate 2019, Deddy, cantautore della scuola di Amici, e Sangiovanni, anche lui uscito dal talent di Maria De Filippi.

Come da tradizione, la serata del 14 agosto si conclude con l’attesissimo spettacolo dei fuochi d’artificio sulla riva del mare (piazzale Roma, piazzale San Martino, piazzale Azzarita), entro la mezzanotte.

Radio Deejay a Riccione è anche Play Deejay, la palestra a cielo aperto che dal lunedì al sabato, dalle 6:30 e dalle 17:45 invita alle giornate di allenamenti di ogni tipo, tra cui yoga, pilates, functional training, cardio tone, fit moving, cycling e tanto altro. Tutte le informazioni per accedere alle serate di piazzale Roma e ai corsi di Play Deejay alla pagina dedicata [Deejay On Stage 2021](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=7c6a7f2f47fce4dbe491cb050574ba94/69vi/5nr2/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fdeejay-on-stage-2021)

La programmazione dell’Arena prosegue, venerdì 13, con il film The Queen of Spain, e sabato 14 e domenica 15 agosto con l’anteprima della pellicola Come un gatto in tangenziale – Ritorno a coccia di morto.

Mercoledì 11 agosto, nuovo appuntamento nel giardino di Villa Lodi Fé (viale delle Magnolie, in prossimità della stazione ferroviaria), con gli incontri di [Vieni al mercoledì a Villa Lodi Fé?](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=08369eabe37d9a4650ea5e4193b0a775/69vi/5nr2/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fvieni-al-mercoledi-a-villa-lodi-fe), la rassegna dedicata alle grandi figure della storia e ai protagonisti dell’arte, a cura dell’Associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca. Alle ore 21, l’appuntamento è con Suggestioni fra arte e musica, in compagnia di Giuseppe Fausto Modugno al pianoforte e dell’artista Letizia Rostagno.

Venerdì 13 agosto (dalle ore 20:30), secondo appuntamento con Balera Verdemare e il ballo liscio rigorosamente da seduti, all’anfiteatro Ex Fornace nel Parco degli Olivetani (viale Einaudi), sulle note delle danze romagnole che hanno ispirato storie e amicizie. Il Comitato Parco Sport Village, in collaborazione con i centri di Buon Vicinato, propone ogni venerdì fino al 3 settembre serate a tema, in compagnia della scuola di ballo Nirea Danze guidata da Nicole e Andrea e composta da trenta ballerini. Insieme a loro, si alterneranno alcune band musicali che hanno scandito i ricordi piacevoli del passato, tra cui Max e Doria Band, Tuscja Band, I Discepoli, Bicio (spettacolo comico), Claudio Cavalli Band.

Appuntamento attesissimo per le Albe in controluce, i concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione, quello del 14 agosto (Samsara Beach ore 6) con i [Coma_Cose](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=ebca52f7756b8e5572d8042f82a97ab8/69vi/5nr2/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Falbe-in-controluce-coma-cose), la band composta daFausto Zanardelli(aka Fausto Lama) e da Francesca Mesiano (aka California), una delle più interessanti novità del panorama italiano. I due, che fanno coppia anche nella vita, sono una delle formazioni più note e amate nell’ambiente indie-pop italiano. I live dei Coma_Cose da sempre sono fortemente evocativi e punteggiati da attimi capaci di diventare iconici, come il gioco di sguardi portato sul palco dell’Ariston.

Il calendario della settimana propone anche altri appuntamenti che scandiscono i mesi del palinsesto estivo. Tutte le informazioni e gli approfondimenti cliccando sui singoli titoli linkati alle pagine dedicate del Riccione.it:

LE MOSTRE

[Cabine! Cabine!](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=e7411ab25d5b98078c7dd4b05837b727/69vi/5nr2/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fcabine-cabine) – mostra fotografica dall’album dei ricordi dei bagnini, a Villa Mussolini

[Riccione, il mio mare](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=f19983bc89e684e0db1c7601df7c1521/69vi/5nr2/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Friccione-il-mio-mare-esposizione-fotografica-di-monica-baldi) – mostra fotografica dedicata ai paesaggi marini presso la Biblioteca comunale

GLI APPUNTAMENTI PENSATI PER I PIÙ PICCOLl

