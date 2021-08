(AGENPARL) – ven 20 agosto 2021 Turismo post-Covid, Musumeci tra i relatori al Meeting di Rimini

Anche quest’anno il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sarà ospite, quale relatore, al Meeting di Rimini, che si aprirà oggi con l’intervento del capo dello Stato Sergio Mattarella.

Il governatore dell’Isola prenderà parte al dibattito che si terrà domani pomeriggio, alle 17, su “Riaprirsi al mondo in modo sicuro e sostenibile” assieme al ministro per il Turismo Massimo Garavaglia e ad altri tre colleghi presidenti di Regione. L’incontro, che sarà trasmesso da Skytg24 e Corriere Tv, introdotto da Gianluca Giansante di Comin&Partner e moderato dal giornalista Roberto Inciocchi, si incentrerà sulle prospettive di sviluppo del turismo interno e internazionale nell’era del Covid e sulle opportunità che le graduali “riaperture” offrono per la crescita del Paese e per la valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale, architettonico e storico italiano.

Come ogni anno, sono presenti al Meeting di Rimini, oltre a migliaia di volontari che ne sono il motore, personaggi della politica, dell’economia, intellettuali e rappresentanti di religioni e culture, dello scenario mondiale che si confrontano su tematiche politiche e sociali. I sei giorni del programma sono scanditi anche da mostre, spettacoli e eventi sportivi che, assieme ai dibattiti, hanno reso l’appuntamento uno dei festival culturali più interessanti e partecipati d’Europa. La Regione Siciliana è presente alla Fiera di Rimini con una propria area espositiva, curata dagli assessorati delle Attività produttive e del Turismo, per promuovere le eccellenze dell’Isola.

