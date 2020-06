(AGENPARL) – sab 06 giugno 2020 Turismo, Giordano (Ugl):”Intesa con il Presidente Confindustria Turismo Basilicata,

avv. Matarazzo”.

Il segretario provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano ha incontrato l’avv. Giovanni

Matarazzo, Presidente Confindustria Turismo Basilicata, presso uno dei paradisi per

vacanze Akiris di Nova Siri (MT). Si è discusso del momento buio in Basilicata dove,

causa Covid-19, il turismo è in ginocchio.

“L’Ugl Matera ha affrontato con il Presidente Matarazzo, nonché noto imprenditore di

Oliver Club Metaponto srl, il più grande gruppo turistico che opera in Basilicata, titolare

delle strutture per vacanze Akiris, Alessidamo Club e Danaide Resort, la grave crisi che

per effetto Covid-19 il turismo è il settore che ha mostrato per il metapontino la maggior

perdita di produttività essendone un potente motore di crescita economia per il

territorio, con ricadute importanti anche in termini occupazionali. Le imprese del

comparto – ha aggiunto Giordano – grazie ad imprenditori coraggiosi hanno saputo

rispondere in maniera adeguata ai tanti attacchi arrivati, soprattutto alle valanghe di

disdette che sono inaspettatamente giunte. Il turismo metapontino, ha tenuto il colpo,

scommettendo con Matarazzo in prima linea, che non tutto era perduto se pur in un

momento di grande incertezza dovuta ai continui DPCM che venivano emanati. La

grinta di professionisti del settore – prosegue il sindacalista – con Matarazzo si sono

dimostrati all’altezza di una sfida che richiede standard qualitativi sempre più elevati.

Ora bisogna lavorare per consolidare quanto creato in questi anni e recuperare il tempo

danneggiato dalla pandemia. Un intendimento dell’Ugl che il Presidente Matarazzo ha

fatto proprio nelle dichiarazioni da me seguite dove ora necessita lavorare insieme, in

continuità con l’obiettivo condiviso di fare della Basilicata una regione di destinazione

turistica, estendendo quelle che erano le ricadute della Capitale europea della Cultura a

tutto il territorio. Non possiamo che far nostro il grido d’allarme degli operatori

materani – aggiunge Giordano: Matarazzo, dati alla mano, ha fatto notare all’Ugl la

denuncia su quanto si sta verificando in Basilicata con operatori turistici in ginocchio,

con stagioni ormai cancellate e, cosa ancora più grave, con nessuna prospettiva in attesa

che dal Governo giungano sostegni economici certi e immediati. Ad oggi – ha precisato

Matarazzo – nessuna presenza turistica; fatturato azzerato; prenotazioni annullate fino a

giugno e per luglio sono in atto diversi annullamenti; stagione compromessa; imprese in

ginocchio e lavoratori in Cig o licenziati e con poche prospettive di ripresa. Per le città

d’arte regionali (Matera, Venosa, ecc.) per gli agriturismi e per i B&B l’alta stagione

(mesi di aprile e maggio) come è stato evidente è completamente saltata. Le imprese –

ha proseguito – lamentano continue difficoltà sulla fase 2 (dopo l’uscita dal lockdown)

poiché non sono state ancora programmate dalla Regione, né tantomeno dal Governo

centrale, le nuove strategie di promozione e rilancio delle destinazioni turistiche. Le

imprese, inoltre, sono preoccupate per la necessità di implementare le nuove misure

(previste nelle Linee Guida dell’OMS per le attività ricettive) per garantire il

distanziamento sociale e la sicurezza dei lavoratori, con grande impegno di risorse

intellettuali per ripensare e riprogrammare una nuova organizzazione del lavoro e dei

fattori produttivi che richiederanno, altresì, un notevole dispendio di risorse

economiche. Confindustria Basilicata, ha sottoposto incessantemente all’attenzione

della Giunta Regionale l’adozione di diverse misure: l’Istituzione di un Fondo di

solidarietà; un Contributo a Fondo Perduto; l’erogazione di un contributo ai turisti che

sceglieranno di trascorrere le proprie vacanze in Basilicata; da parte dell’APT, una

nuova strategia di marketing territoriale, un vero e proprio piano di battaglia, compreso

il messaggio di ‘Regione sicura’; Burocrazia zero: semplificazione di tutte le

procedure di accesso alla CIG ed agli ammortizzatori sociali, prevedere anche

l’estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori stagionali non ancora

assunti; snellimento delle procedure per i rinnovi delle Concessioni Demaniali delle

aree marittime, in favore degli stabilimenti balneari e di tutte le altre attività turistico-

ricettive; sensibilizzare le Prefetture ad autorizzare, in deroga alle limitazioni previste

dall’ultimo Decreto Legge, per l’inizio della prossima stagione, la ripresa delle attività

di tutte le imprese della filiera turistica, per l’avvio dell’imminente stagione estiva”. Qui

le proposte di Matarazzo a nome degli operatori turistici della Basilicata, proposte

condivise anche dall’Ugl Matera sperando vengano fatte proprio sia dal Governo

centrale che da quello regionale per sostenere un settore che proprio negli ultimi anni,

anche grazie a Matera Capitale della Cultura 2019, aveva avuto il significativo ed

importante rilancio.

“Il turismo è di gran lunga il settore più colpito dagli effetti della pandemia, la stagione

estiva è alle porte e si prevede una catastrofe occupazionale”. Lo ha ancora sottolineato

Giordano in merito all’esposizione di Matarazzo sulle misure necessarie per rilanciare il

settore del turismo lucano. “In questo momento – prosegue l’esponente Ugl – le attività

sono ferme e i lavoratori sono in attesa di risposte. Stiamo parlando di un comparto che

da solo vale nella Regione circa 2.000 esercizi, circa 42.000 di cui 22.000 nel

Metapontino, Presenze circa 2.800.000 (dati APT) a cui vanno aggiunti altri 350/400

mila in esercizi non ancora classificati. Nel Metapontino sono state registrate oltre il

50% delle presenze totali pari a circa 1.500.000 pernottamenti, oltre alle presenze nelle

seconde case non rilevate; Fatturato circa 300/320 milioni di cui almeno 180/200

milioni nel Metapontino; Addetti diretti circa 3.800 unità a cui vanno aggiunti almeno

altre 2.000 unità nell’indotto. Finora per l’Ugl Matera le misure adottate dal Governo

appaiono vaghe, poco trasparenti e non all’altezza della situazione drammatica che

stiamo attraversando. A tal fine, è necessario avviare un ‘piano Marshall’ straordinario

di investimenti a sostegno di un asset fondamentale per l’economia lucana,

somministrando maggiore liquidità alle imprese e ai lavoratori che hanno perso il

lavoro. Come o.s. ci impegneremo per garantire servizi e assistenza alle realtà più

piccole che possono trovare nel fare rete un potente fattore di sviluppo, non solo

dimensionale ma soprattutto qualitativo. Fino a qualche anno fa la Basilicata era

sconosciuta ai più. La notorietà finalmente conquistata in questi anni, ci consente oggi

di avere le condizioni per spingere ancora di più sull’acceleratore della crescita.

Dobbiamo stare insieme tra sindacato e azienda – ha concluso Giordano – dove l’Ugl è

consapevole che essere imprenditori di questo settore sul nostro territorio è

indubbiamente più difficile che altrove. Nel ringraziare il Presidente Matarazzo – l’Ugl

lancia un monito: tutto il sindacato sia unito, propositivo, in una sfida turistica

complessa che può essere raccolta solo lavorando con caparbietà, impegno e dedizione.

Stando insieme e facendo rete avremo sicuramente una marcia in più a favore del

mondo produttivo e occupazionale”.

Matera, 06 giugno 2020

