(AGENPARL) – mar 23 novembre 2021 Turismo, Lombardia: +71% presenze in estate

In agriturismo la nuova frontiera è il glamping

Coldiretti Lombardia: al via il primo corso di formazione online

Sono cresciute del 71,1% le presenze turistiche in Lombardia nell’estate 2021 rispetto all’anno precedente, mentre gli arrivi tra giugno ed agosto hanno fatto registrare un aumento pari al 58,7% sullo stesso trimestre del 2020. È quanto afferma la Coldiretti regionale, su dati Polis Lombardia, in occasione dell’avvio del primo corso online dedicato al glamping in agriturismo, organizzato in collaborazione con Terranostra Lombardia.

I dati della scorsa stagione estiva – sottolinea la Coldiretti regionale – testimoniano i primi segnali di ripresa per il turismo nei nostri territori, sebbene il confronto con la situazione pre pandemia rimanga negativo. Tra le sistemazioni più apprezzate – sottolinea la Coldiretti regionale – gli agriturismi che, spesso situati in zone isolate, in strutture familiari con un numero adeguato di posti letto e a tavola e ampi spazi nel verde sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche.

E proprio negli agriturismi – continua la Coldiretti Lombardia – la nuova frontiera del turismo green è quella del glamping, a metà strada tra camping e glamour, che unisce i servizi di un pernottamento con tutti i confort con la bellezza di stare a stretto contatto con la natura. Si tratta – spiega la Coldiretti Lombardia – di una nuova opportunità per gli agriturismi, che può essere proposta nelle strutture che hanno o che si vogliono dotare di un servizio di agricampeggio. Come Coldiretti e Terranostra Lombardia vogliamo supportare, con percorsi formativi ad hoc, gli imprenditori agricoli che vogliono cogliere questa nuova possibilità.

Il primo corso – conclude la Coldiretti regionale – si svolge online in tre appuntamenti, dal 23 al 30 novembre 2021. Tra i temi affrontati la normativa vigente in materia di campeggio, il turismo esperienzale, l’identikit del glamper, come scegliere la propria offerta e come promuoverla. Verrà inoltre proposta un’analisi approfondita del mercato, sia italiano che estero, al fine di suggerire nuove idee e far scoprire alle aziende la propria vocazione.

(23/11/2021)

