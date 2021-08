(AGENPARL) – sab 21 agosto 2021 Turismo, Bond (Fi): Bene il mese di agosto, ora servono certezze per far partire l’inverno

“Il turismo montano ha retto il colpo durante l’estate. Ora però servono certezze per preparare l’inverno. Un’altra stagione come quella dello scorso anno sarebbe mortale. La montagna, complice anche il gran caldo della pianura, ha fatto registrare dati molto buoni, in particolare nel mese di agosto. Non è comunque sufficiente per riequilibrare le perdite dei mesi invernali, quando la pandemia e le misure Covid hanno di fatto bloccato qualsiasi tipo di lavoro nelle località sciistiche, mandando in difficoltà imprese e famiglie”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Dario Bond.

“Ecco perché – aggiunge – servono fin da subito certezze per il prossimo inverno. Primo per permettere a impiantisti, albergatori e imprese di preparare la stagione e adeguarsi a eventuali misure anti-Covid da adottare. Secondo per reperire quel personale stagionale che proprio lo scorso inverno si è diretto verso altri lavori, lasciando scoperte diverse mansioni. Il governo non permetta decisioni dell’ultima ora come è stato pochi mesi fa. Perché pensare a un’altra stagione persa significherebbe morte certa per la montagna. Tra l’altro, ci sono imprese e lavoratori ancora in attesa dei ristori”.

