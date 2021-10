(AGENPARL) – dom 24 ottobre 2021 Turchia, Campomenosi/Zanni (Lega), atto grave, Ue e Italia reagiscano

“Ministro Di Maio chieda chiarezza ad Ankara e spieghi perché Italia non è coinvolta”

Bruxelles, 24 ott – “Quanto avvenuto in Turchia è molto grave: l’espulsione di dieci ambasciatori dal governo di Ankara è un atto intimidatorio inaccettabile, che deve essere condannato da tutti, in Italia e in Europa. Anziché proporre l’adesione della Turchia all’Ue, come da anni chiede la sinistra, Bruxelles la smetta di farsi ricattare dal regime di Erdogan, che in questi anni ha ricevuto una pioggia di miliardi di euro dei contribuenti europei. Ci aspettiamo una ferma presa di posizione da parte del ministro degli Esteri italiano: Di Maio spieghi perché l’Italia non è coinvolta nella richiesta di Erdogan e faccia sentire la sua voce a sostegno dei diplomatici di paesi a noi vicini e alleati e per chiedere chiarezza sulla vicenda”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Campomenosi (capo delegazione) e Marco Zanni (presidente gruppo ID).

