Truffe anziani – comunicato completo

(AGENPARL) – mar 09 novembre 2021 Comando Provinciale Carabinieri di Palermo

COMUNICATO

STAMPA

RMA DEI

ARABINIERI

SEMPRE

AL FIANCO DELLE

FASCE

DEBOLI

INFORMATIVI SUL TEMA DELLE TRUFFE ALLE

PERSONE NON

GIOVANISSIM

popolazione e punti nodali per il controllo del territorio

altri

numerosi incontri

sono in corso

di svolgimento

i i Comuni nel

la provincia

comunità di

persone meno giovani

presenti nei

centri abitati

più

piccoli

isolati

Gli incontri

verranno

svolti nei

luoghi di maggiore aggregazione degli anz

e in modo

collettivo

, al fine di

stimolare

domande

criticità

vissute o

dubbi

sulle

condott

e da tenere,

el corso

incontri

anche

tribuit

ai partecipanti

mater

informativ

cartace

portare a casa

e da

tenere sempre a port

ata di mano

, per aiutare

gli in

teressati

con utili

consigli

su come

prevenire le truffe

ai loro danni

Sul sito

’Arma

è, inoltre, disponibile

video

sulla specific

materia



q4&list=PLDBimDfSeasLnVev

FSJwJDvZwinol&index=0

Palermo,

9 novembre

🔊 Listen to this