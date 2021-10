VIBO VALENTIA Nell’ambito di una serie di controlli antidroga in proseguo dell’attività di contrasto al traffico di stupefacenti da parte della Procura guidata da Camillo Falvo, i Carabinieri della Stazione di Tropea (VV), coadiuvati dai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile, hanno arrestato una persona già nota per reati specifici nel settore. Nel corso di una perquisizione domiciliare nella sua abitazione, i carabinieri hanno infatti scoperto 624 grammi di marijuana già essiccata nascosta all’interno di uno zaino. Espletate le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, è stato tratto in arresto e collocato agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. (News&Com)

