(AGENPARL) – gio 04 novembre 2021 Trojan: Siracusano, grazie a FI punto di partenza ridimensionare strumento

“Grazie ad un mio emendamento al decreto recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, riformulato dal governo, e dunque approvato in Commissione Affari costituzionali a Montecitorio, si inizia un percorso per restringere l’utilizzo dei cosiddetti trojan.

Il pubblico ministero dovrà rafforzare le motivazioni che rendono tale strumento necessario per lo svolgimento delle indagini. Questo rafforzamento è riferito ai reati di minore gravità.

Un piccolo punto di partenza, ma sui trojan si deve fare ancora di più, per ridimensionare un dispositivo mostruosamente invasivo, che lede la privacy, troppo esteso e fuori controllo. I reati contro la PA non possono essere equiparati ai reati di mafia e terrorismo.

Su questi temi, in futuro, come sottolineato anche dal ministro Cartabia, ci dovrà essere un accurato approfondimento”.

Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e componente della Commissione Giustizia di Montecitorio.

