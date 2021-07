(AGENPARL) – sab 17 luglio 2021 TRIPLICATI I FONDI A FAVORE DELLE FAMIGLIE

PER L’ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI

Fino al 100 per 100 di contributo da parte del Comune di Altopascio

ALTOPASCIO, 17 luglio 2021 – Sono triplicati i fondi messi a disposizione dall’amministrazione D’Ambrosio per le famiglie altopascesi per consentire l’iscrizione dei propri figli ai centri estivi 2021. Negli anni passati, infatti, il fondo stanziato per rendere gratuita o fortemente scontata la partecipazione alle attività estive ammontava intorno ai 10mila euro, ma per l’estate 2021 la giunta comunale ha deciso di stanziare oltre 30mila euro, così da accogliere e sostenere le oltre 130 domande ammesse. Quest’anno, infatti, su scelta dell’amministrazione comunale, sono state rimodulate e ampliate le soglie Isee, così da consentire a più nuclei familiari di contare su importanti agevolazioni.

“Sappiamo l’importanza che ha per i ragazzi partecipare alle attività estive – commentano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore al sociale e alla scuola Ilaria Sorini -: soprattutto dopo mesi così complessi, che hanno costretto i giovani a un isolamento forzato, tornare a stare insieme, vivere tante esperienze di socialità e divertimento è molto importante. Sappiamo anche che la spesa per i campi estivi può incidere notevolmente sul bilancio familiare. Per questo ci siamo impegnati più di prima per permettere a tutti di poter iscrivere i figli alle attività estive organizzate sul territorio comunale. Fino all’anno scorso coprivamo fino all’80 per cento del costo di iscrizione. Quest’anno, invece, per allargare ancora di più la platea, abbiamo rivisto le soglie e aumentato gli importi, tanto che ci sono famiglie che possono godere del 100 per 100 di contributo. È una piccola vittoria, un successo che condividiamo con tutti i ragazzi e le ragazze che passeranno un’estate di giochi, incontri e spensieratezza”.

🔊 Listen to this