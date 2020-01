(AGENPARL) – Roma, dom 26 gennaio 2020

Tripletta tricolore

della Gavirate nel primo blocco di finali sul

canale dei Navicelli





PISA,

26 gennaio 2020 – Assegnati sul canale dei

Navicelli a Pisa i primi titoli italiani di Gran

Fondo in doppio e quattro senza. In grande

spolvero la Canottieri Gavirate, che conquista

subito tre successi tricolori: il primo hurrà

giunge nel quattro senza Senior maschile con

Christian Biolcati, Giovanni Codato, Paolo

Covini e Riccardo Peretti (argento per il CC

Saturnia, bronzo per il CC Napoli), che vincendo

il titolo italiano portano a casa anche il

Trofeo Novelli, abbinato alla specialità; bis

per la Gavirate servito subito dopo da Nicolò

Carucci e Sebastiano Carrettin, campioni

d’Italia nel doppio Under 23 maschile su CUS

Torino e VVF Tomei; il tris arriva invece nel

doppio Ragazzi femminile, dove Vittoria

Calabrese e Aurora Spirito conquistano il titolo

lasciando l’argento alla SC Amici del Fiume e il

bronzo alla SC Lario.





Anche il CC Saturnia si mette in evidenza

conquistando due titoli italiani, entrambi al

femminile. Prima nel doppio Under 23 Martina

Pellizzari e Sofia Secoli battono SC Garda Salò

e RYCC Savoia, poi a seguire Chiara Canetti,

Giorgia Gregorutti, Benedetta Pahor e Giulia

Gottardi portano a Trieste il tricolore nel

quattro senza Ragazzi, con argento per la SC

Arno e il bronzo per l’AC Monate. Il primo

successo di giornata, nel quattro senza Under 23

maschile, è griffato SC Lario, con Nicolas

Castelnovo, Ivan Galimberti, Patrick Rocek e

Jacopo Frigerio primi sui Rowing Club Genovese e

SC Corgeno.





Il quattro senza Under 23 femminile lo vince la

Moltrasio grazie alla prova di Arianna Passini,

Nadine Amma Elizabeth Agyemang-heard, Elisa

Mondelli e Marta Barelli che la spuntano su CUS

Torino e SC Amici del Fiume, poi nel doppio

Junior maschile prevale il CLT Terni, di

Francesco Pallozzi e Lorenzo Pecorari, su

Canottieri Retica e SC Corgeno. Nel doppio

Senior femminile è campione d’Italia la SC

Telimar, con Elena Joana Armeli ed Elena

Dragotto, con argento per il CUS Torino e il

bronzo per l’Urania.





Il doppio Esordienti maschile finisce nella

bacheca della SC Pescate con i gemelli Crotta,

Ermanno ed Erminio, campioni davanti a SC Padova

e Pontemilvio. Il primo blocco si conclude con

la finale del doppio Esordienti femminile, che

vede la supremazia della SC Padova con Geila

Derlini e Teresa Secco, oro su SC Varese e

Rowing Club Genovese.





Speciale

Navicelli Rowing Marathon 2020

Fonte/Source: http://www.canottaggio.org/1_news/2020_2news/0126_navicelli2.shtml