(AGENPARL) – mer 22 settembre 2021 Lussemburgo, 22 settembre 2021

Sentenza nella causa T-425/18

Altice Europe/Commissione

Il Tribunale respinge il ricorso della Altice Europe contro la decisione della

Commissione con la quale le sono state inflitte due ammende per un importo totale

di EUR 124,5 milioni nell’ambito dell’acquisizione della PT Portugal

Tuttavia, esso dispone che l’importo dell’ammenda relativa all’inadempimento dell’obbligo di

notificare la concentrazione alla Commissione sia ridotto di EUR 6,22 milioni

La Altice Europe (in prosieguo: la «Altice») è una società multinazionale che opera nel settore

delle telecomunicazioni e della televisione via cavo. La PT Portugal SGPS SA (in prosieguo: la

«PT Portugal») è un operatore di telecomunicazioni e servizi multimediali le cui attività riguardano

l’intero settore delle telecomunicazioni in Portogallo.

Il 9 dicembre 2014, la Altice ha concluso un contratto di acquisizione di azioni (Share Purchase

Agreement, «SPA») al fine di assumere il controllo esclusivo della PT Portugal attraverso la Altice

Portugal SA, sua controllata. Poiché tale acquisizione doveva essere autorizzata dalla

Commissione a norma del regolamento sulle concentrazioni 1, lo SPA prevedeva un insieme di

norme riguardanti la gestione delle attività della PT Portugal tra la firma di tale accordo e la

chiusura dell’operazione in seguito all’autorizzazione della Commissione (in prosieguo: le

«clausole preparatorie»).

Con decisione del 20 aprile 2015, la Commissione ha dichiarato l’acquisizione compatibile con il

mercato interno, fatto salvo l’adempimento di determinati impegni.

Nel marzo 2016, a seguito di informazioni apprese dalla stampa, la Commissione ha avviato

un’indagine al fine di stabilire se la Altice avesse violato le disposizioni del regolamento sulle

concentrazioni che, da un lato, prevedono l’obbligo di notificare la concentrazione alla

Commissione prima della sua realizzazione 2 e, dall’altro, ne vietano la realizzazione prima che

essa sia notificata e dichiarata compatibile con il mercato interno 3.

Basandosi sui risultati della sua indagine, la Commissione ha concluso che la Altice aveva avuto la

possibilità di esercitare un’influenza determinante sulla PT Portugal o aveva assunto il controllo di

tale operatore prima dell’adozione della sua decisione di autorizzazione e, in alcuni casi, persino

prima della notificazione della concentrazione. A tale riguardo, la Commissione ha constatato, in

primo luogo, che talune clausole preparatorie conferivano alla Altice un diritto di veto sulla nomina

dei dirigenti di alto livello della PT Portugal, sulla sua politica in materia di prezzi, sulle condizioni

commerciali applicate ai suoi clienti nonché sulla possibilità di concludere, porre fine o modificare

un’ampia serie di contratti. In secondo luogo, la Commissione ha rilevato che dette clausole erano

state attuate in varie occasioni, il che implicava un intervento della Altice nel funzionamento

quotidiano della PT Portugal. In terzo luogo, la Commissione ha segnalato l’esistenza di uno

scambio di informazioni sensibili riguardanti la PT Portugal sin dalla firma dello SPA.

Pertanto, con decisione del 24 aprile 2018, la Commissione ha inflitto alla Altice

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese

(GU 2004, L 24, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento sulle concentrazioni»).

Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.

Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.

www.curia.europa.eu

realizzare la concentrazione prima della sua notificazione alla Commissione e prima della

sua autorizzazione da parte di quest’ultima 4.

La Altice ha proposto un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione, il quale è in parte

respinto dal Tribunale. Nella sua sentenza, esso fornisce precisazioni quanto all’interpretazione e

all’applicazione degli obblighi di notificazione e di sospensione delle concentrazioni di dimensione

europea previsti dal regolamento sulle concentrazioni.

Giudizio del Tribunale

Il Tribunale respinge anzitutto l’eccezione di illegittimità sollevata dalla Altice, secondo la

quale l’obbligo di notificazione della concentrazione (previsto all’articolo 4, paragrafo 1, del

regolamento sulle concentrazioni) e l’ammenda applicabile in caso di inadempimento di tale

obbligo [prevista all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento] sarebbero ridondanti

rispetto all’obbligo di non realizzare la concentrazione prima della notificazione e

dell’autorizzazione della stessa (previsto all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento) e

all’ammenda applicabile in caso di violazione di tale obbligo [prevista all’articolo 14, paragrafo

2, lettera b), del regolamento]. In tale contesto, la Altice deduceva, inoltre, una violazione dei

principi di proporzionalità e del divieto della doppia sanzione, in quanto le disposizioni succitate

consentirebbero alla Commissione di infliggere una seconda ammenda a una stessa persona per i

medesimi fatti.

A tale riguardo, il Tribunale osserva, in primo luogo, che l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7,

paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni perseguono obiettivi autonomi. Il primo è

inteso a obbligare le imprese a notificare una concentrazione prima della sua realizzazione, mentre

il secondo ha l’obiettivo di impedire a dette imprese di realizzare tale concentrazione prima che la

Commissioni la dichiari compatibile con il mercato interno. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 1, prevede

un obbligo di fare, laddove l’articolo 7, paragrafo 1, prevede un obbligo di non fare. Per di più,

mentre l’infrazione alla prima disposizione è un’infrazione istantanea, l’infrazione alla seconda

disposizione è un’infrazione continuata.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale conclude che l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 14,

paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni non sono ridondanti rispetto

all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), e non violano né il principio di

proporzionalità né il divieto della doppia sanzione. Inoltre, dichiarare tali disposizioni

illegittime non soltanto contrasterebbe con l’obiettivo del regolamento consistente nel

garantire una sorveglianza efficace delle concentrazioni, ma priverebbe altresì la

Commissione della possibilità di stabilire una distinzione, mediante le ammende che essa

infligge, tra la situazione nella quale l’impresa adempia l’obbligo di notificazione, ma violi

l’obbligo di sospensione, e quella nella quale l’impresa violi entrambi gli obblighi.

Quanto poi all’argomento della Altice secondo cui le clausole preparatorie dello SPA non le

conferivano il potere di impedire l’adozione di decisioni strategiche e non possono quindi essere

considerate diritti di veto che le assicurano il controllo sulla PT Portugal, il Tribunale si sofferma

anzitutto sulla clausola preparatoria che consente alla Altice di nominare e licenziare i dirigenti di

alto livello della PT Portugal, o di modificare i loro contratti. Il Tribunale osserva al riguardo che il

potere di partecipare alle decisioni relative alla struttura dell’alta dirigenza mette generalmente il

suo titolare nella condizione di esercitare un’influenza determinante sulla politica commerciale di

un’impresa.

Oltre a ciò, la clausola preparatoria che consente alla Altice di intervenire sulla politica in materia di

prezzi della PT Portugal obbligava quest’ultima a ottenere un consenso scritto della Altice su

qualsiasi cambiamento di prezzo e su tutte le modifiche delle sue condizioni generali.

Decisione C(2018) 2418 final che infligge ammende per la realizzazione di una concentrazione in violazione

dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni (caso M.7993 – Altice/PT

Portugal).

www.curia.europa.eu

Quanto al fatto che le clausole preparatorie consentivano, inoltre, alla Altice di concludere, porre

fine o modificare un’ampia serie di contratti della PT Portugal, il Tribunale constata che tali

clausole, che prevedevano un diritto a compensazione in caso di violazione, obbligavano la

PT Portugal a chiedere il previo accordo della Altice su tutti i principali contratti, che essi

rientrassero o no nell’ordinario esercizio d’impresa e indipendentemente dal loro valore

economico.

A tale riguardo, la Altice non aveva oltretutto fornito la prova che le clausole preparatorie in

questione fossero necessarie a garantire che il valore dell’impresa ceduta fosse preservato o a

evitare che la sua integrità commerciale fosse pregiudicata.

In considerazione di quanto precede, il Tribunale conclude che le clausole preparatorie

fornivano alla Altice la possibilità di esercitare un controllo sulla PT Portugal, conferendole

la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di quest’ultima. Secondo il

Tribunale, da diversi elementi del fascicolo consta inoltre che, in più occasioni, la Altice era

effettivamente intervenuta nel funzionamento quotidiano della PT Portugal e che tra la

Altice e la PT Portugal era avvenuto uno scambio di informazioni sensibili.

Infine, tenuto conto del fatto che l’entrata in vigore delle clausole preparatorie dello SPA, alcuni

interventi e alcuni scambi di informazioni sensibili avevano avuto luogo prima della notificazione

dell’operazione, il Tribunale conferma che la Altice aveva esercitato la propria influenza

determinante sulla PT Portugal in violazione sia del suo obbligo di notificazione ai sensi

dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni sia del suo obbligo di

sospensione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Nondimeno, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale ritiene che

occorra ridurre del 10% l’importo dell’ammenda fissato per la violazione dell’obbligo di

notificazione previsto all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni al fine

di tener conto del fatto che, prima della firma dello SPA, la Altice aveva avvertito la

Commissione dell’operazione che era in procinto di effettuare e che, immediatamente dopo

detta firma, essa aveva rivolto alla Commissione una domanda di nomina di un gruppo di

lavoro incaricato di esaminare il suo fascicolo.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al

diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono

investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene

annullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento

dell’atto.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della

sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

www.curia.europa.eu

🔊 Listen to this